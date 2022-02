Genova, sciopero di bus e metro: ecco tutte le indicazioni

di Redazione

La protesta è in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri: servizi attivi nelle sole fasce di garanzia

Le segreterie nazionali dei sindacati del trasporto Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato per oggi venerdì 25 febbraio un nuovo sciopero della categoria di 24 ore. La protesta è in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da quattro anni, e dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge.

“Le lavoratrici e i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale continuano ad essere privati del diritto del rinnovo del Ccnl, scaduto da oltre quattro anni, che rappresenterebbe il giusto e dovuto riconoscimento della propria professionalità attraverso l’adeguamento del salario”, si legge nella nota sindacale. “Il diritto al rinnovo è oggi negato dalle rappresentanze delle aziende del tpl”.

A Genova, a partire dalle 10 in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione Liguria, le categorie sindacali hanno organizzato un presidio dei lavoratori per sensibilizzare anche le istituzioni in merito alla necessità di un doveroso rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. “Anche la politica deve fare la sua parte in questa partita per evitare disagi ai cittadini e perdita di salario ai lavoratori”.

Lo sciopero del TPL genovese si eserciterà nelle seguenti modalità:

AMT SPA SERVIZIO URBANO – GELOSOSBUS SRL – STAC SRL – DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA – AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

• Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 dalle ore 21.00 a fine servizio.

• Restante personale: tutto il turno.

• Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.

FERROVIA GENOVA /CASELLA – GE

• Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30 dalle ore 9.30 alle 17.30 dalle ore 20.30 a fine servizio.

• Restante personale: tutto il turno.

• Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.

AMT SPA provinciale TDC Srl

• Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00 dalle ore 9.00 alle 17.00 dalle ore 20.00 a fine servizio.

• Personale addetto alla biglietteria: dalle ore 9.00 alle 16.30. Restante personale: tutto il turno.

• Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti

“Le scriventi segreterie regionali ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma altrettanto convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell’incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente provata dall’inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”, si legge in una nota sindacale. Saranno garantiti i servizi nelle fasce di trasporto garantito, come da programma comunicato dai sindacati.