Genova, sanità, al via "Hello Baby", un pacco dono per i neonati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Partirà il 15 luglio 2024 in tutta la Liguria "Hello Baby", la nuova iniziativa della Regione Liguria per offrire un pacco dono gratuito ai nuovi nati: una lettera di benvenuto che, oltre alle informazioni utili legate all'iniziativa conterrà anche un codice personale che permetterà, a chi lo desidera, di ricevere gratuitamente a casa un pacco dono con prodotti per la prima infanzia e una guida con consigli utili per i primi mesi di vita. "Si tratta - spiega l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - di una iniziativa di benvenuto, con i prodotti per la prima infanzia. Nel pacco sarà possibile anche trovare una nuova guida realizzata da Regione Liguria per le famiglie, con i consigli utili per affrontare i primi mesi di vita del bambino". La lettera di benvenuto sarà consegnata nelle Asl e negli ospedali genovesi San Martino, Galliera, Villa Scassi, Evangelico.