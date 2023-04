Genova, a fuoco tre auto delle Poste a San Fruttuoso: ipotesi attacco anarchico

Intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio avvenuto in via Torti a San Fruttuoso.

Dei cartoni, scarto del supermercato, che erano stati accatastati nell'area perimetrale hanno preso fuoco. Le fiamme sono divampate fino a raggiungere tre auto e uno scooter delle Poste parcheggiate vicino alla sede di via Blelè.

Intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio, e anche gli agenti della Polizia locale di Genova. Nessun ferito o intossicato.

Sulle cause dell'incendio la Digos non esclude un collegamento con un'azione da parte di anarchici, che nelle scorse settimane avevano incendiato tre auto di Iren in pieno centro a Genova e rivendicato l'attacco sui siti di area. A metà marzo a Roma erano andate a fuoco diverse auto delle Poste, in solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame per oltre cinque mesi contro il 41 bis a cui è sottoposto