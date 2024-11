Genova: rubato trolley con 200mila euro di preziosi a una principessa davanti al Bristol di via XX Settembre

Una scena da film d'azione si è svolta oggi pomeriggio, davanti all’ingresso dell’hotel a cinque stelle Bristol di Genova in via XX Settembre: una principessa del casato Orsini, mentre stava entrando nella hall, è stata derubata del suo trolley che conteneva oggetti preziosi per ben 200mila euro. Il furto con destrezza è avvenuto attorno alle 17,30, quando l'autista della principessa aveva appena scaricato i bagagli sul marciapiede e si stava preparando a entrare nell'albergo. Un ladro, vestito con giacca e cravatta, ha colto l’opportunità, afferrando il trolley al volo e scappando a tutta velocità.

Alla vittima del furto non è rimasto che presentare denuncia alle forze dell’ordine, mentre gli accertamenti non possono prescindere dalle telecamere di sicurezza private e della zona e si infittiscono le illazioni su come sia potuto accadere un episodio che rischia di incidere sulla reputazione non tanto della struttura alberghiera quanto della stessa città di Genova, colpita in pieno centro e davanti a un prestigioso cinque stelle.

Difficile, in ogni caso, non porsi interrogativi su come un colpo del genere sia stato messo a segno senza conseguenze. L’ipotesi di un basista a conoscenza dell’arrivo della principessa è tra quelle più accreditate.