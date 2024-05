Genova, Rolli Days: più di 30mila ingressi prenotati alla scoperta di architteture monumentali

Oltre 30mila ingressi già prenotati per i Rolli Days di primavera, che prenderanno il via venerdì 17 maggio e che per tre giorni porteranno cittadini e turisti da tutto il mondo alla scoperta dei Palazzi di Genova patrimonio dell'umanità Unesco. Tutto pronto, dunque, per uno degli eventi più attesi dell'anno: visite e aperture straordinarie, alla scoperta di architetture monumentali, decorazioni sontuose, capolavori immortali, in una città sorprendente meta di artisti nei secoli d'oro dell'età moderna. 31.707 gli ingressi già prenotati per le visite ai palazzi e alle chiese inserite nell'elenco dei Rolli Days, 1.719 nuovi utenti registrati al sito per le prenotazioni e 1676 nuovi iscritti alla newsletter, 50 siti da visitare, 10 edifici sacri, 11 ville, 2 archivi, 1 biblioteca storica. Grande attenzione e attesa per due eventi inediti: "Opera a palazzo", per la prima volta a Genova alcune delle opere liriche più famose all'interno degli atri e dei saloni delle maestose dimore (La Traviata, sabato 18 a Villa Pallavicino delle Peschiere e La Tosca domenica 19 maggio a Palazzo della Meridiana), e la 'Rolli Run', una speciale corsa non competitiva lungo le vie e le piazze dei Rolli. Oltre alle usuali visite ai Palazzi dei Rolli, i visitatori avranno la possibilità di sviluppare percorsi e parallelismi accattivanti, sulle orme delle più importanti famiglie genovesi dell'epoca rinascimentale e delle loro residenze, grazie ad alcune novità di questa edizione 2024, come la possibilità di visitare villa Sciallero Carbone a Sestri Ponente, con i suoi affreschi di fine '500, esempio di struttura architettonica pre-alessiana. Protagonisti delle giornate dei Rolli saranno come sempre i divulgatori scientifici, giovani professionisti specializzati nel racconto consapevole di uno dei patrimoni di maggior rilievo storico e culturale italiano.