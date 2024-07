Genova: riuniti tavoli mitigazione disagi per lavori Pnrr

Coordinati dall'assessore al Lavoro e Relazioni sindacali del Comune di Genova Mario Mascia, questa mattina si sono riuniti i tre tavoli richiesti da Cgil, Cisl e Uil, dedicati ai lavori del Pnrr e alle azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale per mitigare i disagi creati dai cantieri, in particolar modo in Valpolcevera.

Ai tavoli insieme all'assessore Mascia si sono alternati gli assessori competenti per materia Matteo Campora per la mobilità, Sergio Gambino per la sicurezza e Lorenza Rosso per i servizi sociali: all'ordine del giorno l'impatto che i numerosi cantieri aperti sul territorio avranno sulla sicurezza dei lavoratori, per le strade e davanti alle scuole e soprattutto sulla comunità degli anziani e delle persone più fragili.

I tavoli hanno individuato i cantieri oggetto di maggiore attenzione da parte dei sindacati, perché più problematici e delicati, ed è stato concordato di convocare anche Cociv, per avere un quadro completo della situazione con la stazione appaltante, e poter così apprestare tutte le misure necessarie a garantire sicurezza e legalità nelle fasi operative dei lavori.

"Sono molto soddisfatto di questo ciclo di incontri calendarizzato a scadenza mensile con le sigle sindacali e con i colleghi competenti per mobilità, sicurezza e sociale, che ringrazio della partecipazione - ha detto Mascia - Questi tavoli, nati anche dall'impulso consiliare, ci permettono di avere un filo diretto con il territorio, in particolare della Valpolcevera, coinvolgendo chi effettivamente ci vive e ci lavora quotidianamente. Nostro metodo e obiettivo è ascoltare tutti, avere un quadro completo delle problematiche e riuscire così a dare supporto operativo, trovando insieme le soluzioni ai problemi che ci vengono segnalati. Sono state coinvolte tutte le articolazioni dell'Amministrazione comunale, e la graditissima partecipazione di tutti i colleghi assessori dimostra che la giunta del sindaco Bucci è in piena sintonia con le esigenze dei genovesi e in prima linea con gli imprenditori, i lavoratori e chi li rappresenta per fare crescere la nostra Genova e renderla sempre più attrattiva - ha concluso -. I prevedibili disagi e problemi legati ai cantieri Pnrr non ci spaventano ma siamo pronti ad affrontarli e risolverli per il bene della città insieme coi cittadini, le associazioni e i sindacati che sono le voci del territorio".