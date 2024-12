Genova, riqualificazione urbana, Bevilacqua (Lega): "Ampliare interventi su Sampierdarena"

Il quartiere di Sampierdarena, al centro di un programma di rigenerazione urbana, presenta alcune aree che, purtroppo, non sono coperte dai progetti in corso o sono toccate solo marginalmente. Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega a Genova, ha presentato una mozione che mira a colmare questa lacuna. Il documento, recentemente approvato dalla maggioranza, sollecita l'amministrazione comunale a estendere gli interventi di riqualificazione anche nelle zone escluse, per migliorare la qualità della vita, il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini.

"Ho chiesto che anche le zone che oggi non sono oggetto di riqualificazione possano beneficiare di interventi di restyling mirati", ha dichiarato Bevilacqua. "L’obiettivo è migliorare il decoro e la vivibilità, rendendo Sampierdarena un quartiere più sicuro e accogliente."

In particolare, l'area tra Piazza Vittorio Veneto e il confine con il Municipio VI Medio Ponente, situata a sud della stazione ferroviaria, è al centro della proposta. Una zona strategica sia dal punto di vista commerciale che urbanistico, che potrebbe trarre beneficio da interventi mirati, come la creazione di eco-punti in collaborazione con AMIU, il potenziamento dei servizi di trasporto con AMT e un rafforzamento della sicurezza urbana, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine.

“Il progetto prevede anche iniziative di rigenerazione commerciale e urbanistica, per rilanciare ulteriormente l'area e migliorarne l’attrattività”, ha aggiunto Bevilacqua. La mozione impegna il sindaco e la giunta a sviluppare progetti specifici per le zone indicate, coinvolgendo non solo le direzioni comunali competenti, ma anche le realtà associative e territoriali, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria. Un aspetto fondamentale sarà la ricerca di finanziamenti, con il Comune che si attiverà per partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei. In particolare, si punterà alla programmazione 2021-2027 dei Ministeri, per garantire le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti.