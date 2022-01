Genova, rinviata al 10 aprile Fiera S.Agata

di Redazione

L'assessore Bordilli: "Decisione presa per poter garantire la partecipazione dei genovesi e dei fieristi in una situazione auspicabilmente di tranquillità"

Rinviata al prossimo 10 aprile la famosa Fiera di Sant'Agata a Genova. "Con i suoi circa 600 banchiSant'Agata è la fiera più grande della nostra città e una tra le

più attese sia dagli ambulanti che dai cittadini. Proprio per poter garantire la partecipazione dei genovesi e dei fieristi in una situazione auspicabilmente di maggiore tranquillità dal punto di vista pandemico e una buona riuscita a livello

commerciale, abbiamo deciso, in accordo con le categorie, di confermare la fiera, spostandola dal 6 febbraio al 10 aprile, una settimana prima di Pasqua". Lo scrive in una nota l'assessore al Commercio Paola Bordilli, annunciando la decisione presa nel corso di una riunione con le associazioni dei rappresentanti degli ambulanti.

"Ricordo come l'anno scorso abbiamo recuperato praticamente tutte le fiere cittadine tra cui proprio Sant'Agata il 10 ottobre - spiega Bordilli - Una scelta responsabile che va a confermare l'impegno costante dell'amministrazione verso la categoria dei fieristi, una tra le categorie più colpite in questi anni di emergenza pandemica. Ringrazio tutte le associazioni e i singoli operatori ambulanti per la costante collaborazione e senso di responsabilità".