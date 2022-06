Genova, rifiuti: nel centro storico arriva un nuovo Ecopunto 

di Redazione

Attualmente la quota di cassonetti tolti da zone di pregio e vie di passaggio nel cuore di Genova è arrivata a 80. Tutti gli Ecopunti hanno un sistema di videosorveglianza

Nuovo ecopunto ad accesso controllato nel centro storico di Genova. È stato realizzato in piazza del Ferro 19 ed ha 16 cassonetti che prima erano in strada. L'ecopunto di piazza del Ferro si aggiunge agli altri 26 distribuiti nel Centro Storico, per un totale di 37 Ecopunti.

Attualmente la quota di cassonetti tolti da zone di pregio e vie di passaggio nel cuore di Genova è arrivata a 80. Tutti gli ecopunti sono dotati di un sistema di videosorveglianza per garantire l'utilizzo in piena sicurezza da parte degli utenti e contrastare l'uso improprio dei contenitori e del locale. È già iniziata la campagna di comunicazione - anche in inglese e in francese - nei portoni della zona.

La tesserina sarà a disposizione fino a venerdì 10 giugno allo Sportello ambientale di via della Maddalena 25R dalle ore 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle 17.30.