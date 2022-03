Genova, rifiuti ingombranti per strada: sanzioni passate da 101 nel 2016 a 2200 nel 2021

di Redazione

L'assessore Viale: "Ai cittadini dico: mandateci le foto di chi sbaglia, per noi è molto importante"

La lotta all'abbandono dei rifiuti ingombranti da parte del Comune di Genova continua. Lo dimostrano i numeri portati oggi in Consiglio dall'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale.

"Siamo passati da poco più di 100 multe nel 2016 alle 2000 del 2021- spiega - questo dimostra la nostra volontà di combattere il fenomeno. Molti cittadini ci aiutano mandando direttamente le foto di chi lascia oggetti in mezzo alla strada e questo è per noi di grande aiuto. Ricordo che soprattutto per le aziende abbandonare rifiuti ingombranti dove non si può è un reato penale con tutte le conseguenze del caso"