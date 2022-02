Genova, ricordate i cori dei tifosi dell'Inter alla giardiniera del Ferraris? Ecco la sua risposta

di Matteo Angeli

Nel settembre scordo la ragazza venne presa di mira in modo goliardico dagli Ultras dell'Inter con un coro che fece il giro del web. Nessun sessismo

Nel settembre dello scorso anno una giardiniera del Ferraris in servizio allo stadio venne presa di mira in modo goliardico dagli Ultras dell'Inter a Genova per seguire la loro squadra impegnata contro la Sampdoria. "Lascialo stare il tagliaerba, te la rasiamo noi!" il coro che in poco tempo aveva fatto il giro della rete e scatenato le reazioni più disparate. C'è chi aveva parlato di cori sessisti, chi di vegogna assoluta e chi invece l'aveva presa con ilarità.

L'altra sera in occasione della sfida con il Genoa, ci ha pensato la ragazza a chiudere le polemiche che si erano statenate. Si è avvicinata al settore ospiti con il sorriso e le mani alzate ricevendo un'autentica ovazione. Anche questa volta i tifosi dell'Inter hanno intonato il coro alla simpatica giardiniera che ha addirittura risposto con un inchino.