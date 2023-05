Genova ricorda la tragedia di Torre Piloti: intitolata una via alla memoria delle vittime

Si è svolta questa sera presso il molo Giano del Porto Antico l'intitolazione di "via vittime della Torre 7 maggio 2013", in ricordo delle nove persone che persero la vita il giorno del crollo della Torre Piloti, dieci anni fa.

Oggi pomeriggio alle 18.30 si era svolta la messa in ricordo delle vittime della tragedia, officiata dall'ex vescovo di Genova, monsignor Angelo Bagnasco, nella cattedrale di San Lorenzo: "Genova non devev dimenticare quel dolore, perché questi caduti non sono solo i parenti delle loro famiglie, ma anche componenti della famiglia della città, di Genova, che vuole abbracciare tutti i suoi figili. Questi in particolare sono un esempio. Vorremmo poter lenire le ferite nel cuore delle madri, le mogli, le sorelle e i parenti, e per questo preghiamo. La memoria di questi ragazzi ci aiuta e ci stimola."

Presente anche il vice sindaco Pietro Piciocchi in rappresentanza del Comune: "Credo sia un gesto doveroso e di solidarietà nei confronti dei parenti delle vittime della Capitaneria di Porto. E' stato un evento che ha sconvolto la città e che non va dimenticato, le istituzioni hanno la responsabilità di mantenere viva la memoria e-non lasciarla perire con il trascorrere del tempo, ricordare questi ragazzi con un sentimento di ringraziamento per quanto hanno fatto. Credo che sia un fatto molto voluto dai nostri concittadini, che ora transitando da questa strada potranno ricordare i loro nomi"

Hanno partecipato alla funzione, tra gli altri, il consigliere regionale Armando Sanna, in rappresentanza della Regione. Presenti anche alcuni parenti delle vittime, il prefetto di Genova Renato Franceschelli e rappresentanti della Capitaneria di porto e del Corpo piloti del porto di Genova oltre ai due parlamentari, Lorenzo Basso e Luca Pastorino.