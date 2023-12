Genova: rapina a mano armata solo per un cellulare

Rapina a mano armata. Non come nel film di Kubrick, ma a Genova Sestri Ponente. Notte di paura, infatti, per una coppia di colleghi rapinati da un uomo che li ha minacciati con una pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura.

I due hanno spiegato che mentre erano in macchina uno sconosciuto ha aperto la portiera e ha puntato loro una pistola dicendo di consegnare la borsa. La donna ha consegnato il cellulare e l'uomo è scappato. A quel punto la madre della vittima ha controllato da remoto il cellulare seguendone gli spostamenti prima in via Donizetti e poi in via Ferro.

Quando i poliziotti sono arrivati non hanno però trovato alcuna traccia del rapinatore.