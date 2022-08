Genova, pugni e schiaffi a due passanti senza motivo: arrestato

di Redazione

Davanti alla fontana di piazza De Ferrari ha aggredito due persone anche con dei cocci di bottiglia. E' stato fermato da alcuni testimoni

Ha iniziato a sferrare pugni e schiaffi ai passanti senza motivo davanti la fontana di piazza

De Ferrari, in pieno centro a Genova, ma è stato bloccato prima dai passanti e poi dalla polizia. In manette è finito un egiziano di 43 anni. Gli agenti delle volanti sono intervenute

su richiesta di alcuni passanti. I testimoni hanno raccontato di avere visto l'uomo alzarsi da un muretto che costeggia la fontana e sferrare uno schiaffo a un passante. La vittima ha

reagito bloccandolo e a quel punto l'aggressore ha chiesto subito scusa e si è allontanato. Subito dopo, però, si è procurato un coccio di bottiglia e si è diretto velocemente

verso la vittima, che nel frattempo si stava allontanando senza accorgersi di quanto stava accadendo . Fortunatamente i due testimoni hanno urlato per allertarlo e lui è riuscito a

scappare, salvandosi.

L'aggressore ha iniziato così a urlare, a saltare sopra una bicicletta e a sferrare numerosi pugni sul parabrezza di un'autovettura parcheggiata, senza danneggiarla. Dopodiché si è

avvicinato alle spalle di una coppia e ha afferrato con violenza la borsa portata a spalla dall'uomo colpendo la sua seconda vittima con diversi pugni al dorso e facendo anche cadere la fidanzata che cercava di aiutarlo. A questo punto i due testimoni sono intervenuti e lo hanno bloccato, in attesa dell' arrivo delle volanti, allertate nel frattempo dai passanti.