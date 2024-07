Genova: "Progetto Deck" per il recupero di minori problematici, a metà percorso 225 i ragazzi seguiti

Nel 2024 sono stati più di 500 i messaggi in media al mese che in Liguria raccontano di disagio giovanile, di minori che compiono reati, che consumano droga alcol e psicofarmaci (+10% rispetto al 2022), di atti di violenza, di bullismo, di riformatorio e prigione. Quasi sempre esprimono un alto livello di preoccupazione nelle forze dell’ordine e nella comunità nel suo complesso, in particolare le famiglie. In questo contesto il “progetto DECK” è arrivato a metà percorso. Sono state esaminate 240 segnalazioni provenienti per la maggior parte dall'USSM (Uffici di servizio sociale per minorenni) o dai Centri di Giustizia Minorile (GCM) del Ministero della Giustizia o dai Servizi sociali dei Comuni (ATS) o dalle scuole. Tutta la regione è coinvolta: dei 225 casi presi in carico ad oggi 115 si trovano a Genova, 37 nel Tigullio, 28 alla Spezia, 10 a Savona e 35 nella provincia di Imperia.

Il “Progetto Deck – verso la dote di protezione” è una sperimentazione del metodo della dote di cura applicato ai percorsi riabilitativi di giovani autori di reato. La riduzione del tasso di recidiva è l’obiettivo principale, attraverso l’affiancamento di un’équipe multidisciplinare ai minori presi in carico. La metodologia individuata prevede: colloqui individuali con i minori segnalati e i loro familiari e un educatore di vicinanza come supporto nel percorso di cambiamento evolutivo.

Il progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coinvolge come capofila il CEIS e una rete di soggetti sul territorio ligure: Agorà, ALPIM – Associazione Ligure per i minori, COMETA Consorzio di Cooperative Sociali, Comune della Spezia, Comune di Genova, COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM), Cooperarci, Cooperativa Sociale Un’Occasione onlus, Il Biscione s.c.s. onlus, Il sentiero di Arianna soc. coop. sociale ONLUS, IS.FOR.COOP. Istituto Ligure di Formazione Cooperativa, Jobel Soc. Coop. Soc., Progetto Città Società Cooperativa Sociale, Regione Liguria, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Genova, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Veneranda Compagnia di Misericordia onlus.

“L’obiettivo vero di questo progetto, dice Giovanni Lizzio del Centro di Solidarietà di Genova, coordinatore di “DECK Verso la dote di protezione”, è la sperimentazione di una nuova metodologia di gestione dei ragazzi. Stiamo verificando come e con quali risultati gli operatori sociali in particolare e il sistema giudiziario, scolastico e amministrativo in generale, riescono a prendersi in carico i ragazzi a 360°. Ci prendiamo cura della persona nella sua interezza e complessità, tenendo conto il più possibile di tutti i fattori di degrado, da quello famigliare a quello relazionale, perché pensiamo che questa sia la strada giusta per aiutare un giovane che ha sbagliato nella sua completa reintegrazione”.