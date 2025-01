Genova Principe, corteo antifascista arrivato in piazza Alimonda: ora il presidio contro Casapound

E' partito intorno alle 14.40 da via Fanti d’Italia, vicino alla stazione di Genova Piazza Principe, il corteo della galassia antifascista contro lo "stato di guerra". Nel pomeriggio, un secondo presidio si terrà in piazza Alimonda per protestare contro la campagna di tesseramento di CasaPound. Le forze dell’ordine sono già schierate per garantire sicurezza e ordine pubblico in una giornata ad alta tensione. Alla partenza ci sono circa 200 di manifestanti raccolti dientro lo striscione "No al Ddl Sicurezza, contro lo Stato di guerra per il conflitto sociale". Il corteo ha dapprima imboccato via Gramsci per poi svoltare in piazza della Nunziata. Il serpentone è avanzato attraverso le due gallerie in direzione di piazza Corvetto, da qui in via Santi Giacomo Filippo, via Serra fino a Brignole. Al momento non si sono registrate particolari tensioni.

Piazza Alimonda - Al momento in piazza Alimonda, dove dalle 16 inizierà il presidio contro il tesseramento di Casapound, è fortissima la presenza di forze dell'ordine che hanno blindato l'area con i mezzi del reparto mobile.

Viabilità cittadina– La mobilità è fortemente condizionata: via Odessa e via Montevideo sono già chiuse al traffico, con deviazioni in via Crimea per chi deve raggiungere il centro. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione ai percorsi alternativi. Altre chiusure saranno disposte lungo tutto il percorso.

Contesto e precedenti– Le manifestazioni di oggi si inseriscono in un clima di crescente tensione, alimentato dalla morte del giovane Ramy Elgaml a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Gli scontri seguiti al tragico evento hanno già causato episodi di guerriglia urbana, ma a Genova, come sottolineato dall’assessore alla sicurezza Sergio Gambino, "non abbiamo avuto episodi simili e speriamo di mantenere questa linea".

