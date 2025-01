Genova blindata per le manifestazioni antifasciste, traffico deviato verso il centro

Genova si è già blindata in vista delle manifestazioni previste questo pomeriggio nella zona di piazza Alimonda: a scendere in piazza saranno esponenti della galassia antifascista, che protestano, tra le altre cose, per la campagna di tesseramento di Casapound, la cui sede si trova in quell'area.

Preoccupazione - Le forza dell'ordine hanno predisposto un ampio piano di sicurezza per evitare che le fazioni possano venire in contatto: il timore è che possano ripetersi le scene di cruda violenza che si sono viste nelle scorse settimane a Milano e Roma, in protesta contro l'uccisione del giovane Ramy, fuggito a un controllo dei carabinieri e poi morto in seguito alla caduta dallo scooter durante l'inseguimento.

Viabilità - Sperando che tutto possa filare liscio, il problema urgente è legato alla mobilità cittadina, deviata a causa delle chiusure predisposte dalla polizia di stato: è stata infatti già predisposta una chiusura al traffico da via Odessa a tutta via Montevideo, deviazione in via Crimea per chi deve raggiungere il centro cittadino.

