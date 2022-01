Genova, prima giornata di saldi: partenza al rallentatore

di Marco Innocenti

La pioggia, la concomitanza con il periodo delle vacanze e qualche incertezza per il rialzo dei contagi non hanno aiutato

Un primo giorno di saldi all'insegna del maltempo e, inevitabilmente, anche delle tante incertezze (e paure) derivanti dall'aumento dei contagi covid. Pochi genovesi in giro per i negozi, dove da stamani sono partiti gli sconti che dureranno fino al 18 febbraio prossimo. Complice sicuramente anche l'ultimo scorcio di vacanze natalizie con qualcuno ancora fuori città, ma alla fine è naturale che ci si attendesse una partenza un po' più "sprint".

"Una prima giornata un po' rallentata - raccontano alcuni negozianti di via San Vincenzo - Con la pioggia, oggi tanti clienti non sono arrivati, noi siamo fiduciosi e speriamo che fra qualche giorno arrivino. Noi siamo qui ad attenderli a braccia aperte. L'aver avviato i saldi a cavallo dei ponti e delle festività, poi, non ha aiutato. Contiamo che con il ritorno alla vita normale, con la fine delle vacanze natalizie, la città torni ad affollarsi. Anche grazie al bel tempo che dovrebbe tornare nei prossimi giorni".