Genova: presentata la "Collezione Giorgio Parodi" nel segno del fondatore della Moto Guzzi

Nel Giorno della Bandiera Fondazione Ansaldo, l’Associazione Giorgio Parodi e la Camera di Commercio di Genova hanno ricevuto nel Salone del Consiglio di Palazzo Tobia Pallavicini il gruppo di centauri “Guzzisti” che, lo scorso 11 novembre a Londra, hanno scortato lo stendardo di San Giorgio in occasione dell’investitura del Sindaco di City of London Michael Mainelli.

L’evento è stato l’occasione per presentare la "Collezione Giorgio Parodi", dedicata all’imprenditore co-fondatore della Moto Guzzi, ora on-line nell’ambito del progetto Archimondi, nella sezione "Collezioni e Archivi Diffusi", di Fondazione Ansaldo.

Hanno partecipato Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio e padrone di casa, Elena Manara, Consigliera Comunale, Alberto Scuro, Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, Claudia Cerioli, Responsabile Archivi Storici Fondazione Ansaldo, Elena Bagnasco, Presidente dell’Associazione Giorgio Parodi e quella di Salvatore Alberti, Presidente della Associazione Moto Guzzi Genova.

Il Presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio ricorda che “Genova è da sempre protagonista della cultura e della formazione industriale e commerciale di cui Giorgio Parodi è stato grande interprete. La Camera di Commercio è attore fondamentale per lo sviluppo nazionale e internazionale del territorio, rappresentando oggi ca. 80.000 imprese”.

“Questa bella iniziativa è solo una delle tante nell'ambito dei rapporti sempre più stretti e proficui tra le città di Genova e Londra relativamente a cultura, turismo, shipping.” dichiara la Consigliera Comunale Elena Manara. “Mi piace ricordare la prima, forse, di tali iniziative, quando nel lontano 2002 le istituzioni genovesi organizzarono a Londra, alla National Gallery, la mostra « Baroque Paintings in Genoa» che ebbe un incredibile successo. Da allora tanti sono stati i momenti d’incontro e di scambi, adesso anche attraverso il motociclismo grazie alla Moto Guzzi".

Il Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano Alberto Scuro evidenzia quanto “il valore storico degli archivi sia elemento culturale distintivo e di conservazione delle storie d’impresa che hanno fatto - e continuano a fare - il successo del made in Italy. L’iniziativa Archimondi, con la sua ramificazione "Collezioni e Archivi Diffusi", di Fondazione Ansaldo è volta a salvaguardare la memoria di tante storie nazionali e, in particolare, della "Collezione Giorgio Parodi", uno dei fondatori della Moto Guzzi, ora in corso di digitalizzazione e a disposizione del pubblico e degli appassionati”. Il progetto digitale "Collezioni e Archivi diffusi" di Fondazione Ansaldo nasce per valorizzare e rendere fruibile l'immenso patrimonio storico culturale prodotto al mondo del lavoro, dell'impresa e dell'industria, conservato in questo caso non dalla Fondazione ma dal suo pubblico, composto in larga parte da esperti, grandi conoscitori e appassionati della storia economica, sociale e imprenditoriale italiana dall'avvento della seconda Rivoluzione industriale in poi.

Le raccolte e gli archivi descritti in questa sezione sono conservati fisicamente dai loro proprietari che li hanno messi a disposizione per essere schedati e digitalizzati dalla Fondazione, che a sua volta mette a disposizione strumentazione tecnica e know how, per poi essere fruiti liberamente on-line. Si concretizza in questo modo una rete di collaborazione tra l’istituto culturale e i privati valorizzando la memoria storica prodotta dal mondo del lavoro.

Ad oggi sono tre le collezioni diffuse che Fondazione Ansaldo mette a disposizione della propria utenza attraverso la piattaforma digitale "Archimondi" della Fondazione. La prima in ordine di tempo è la "Raccolta Dante", confluita sulla piattaforma a partire dal 2022 e costantemente arricchita con nuovi contenuti. La seconda raccolta riguarda invece specificatamente l’Andrea Doria, il transatlantico italiano costruito dall’Ansaldo e varato nel 1951. Il materiale relativo all’affondamento è stato raccolto e conservato dal subacqueo Andrea Murdock Alpini. E infine la "Collezione Giorgio Parodi", messa a disposizione da Elena Bagnasco, nipote di Giorgio Parodi e da altri discendenti, che raccoglie la documentazione prodotta dall’omonima famiglia di armatori e imprenditori attivi a Genova fin dalla prima metà dell’Ottocento in svariati campi, tra cui il comparto motociclistico che portò nel 1921 alla fondazione della Società Anonima Moto Guzzi. Le carte sono state messe a disposizione di Fondazione Ansaldo a partire dal 2024, grazie alla volontà di Elena Bagnasco, dai diversi discendenti della famiglia Parodi che ne custodiscono la proprietà.

Si tratta soprattutto di fotografie, articoli di riviste e quotidiani e lettere. Da un primo esame, l’arco cronologico della documentazione va dal 1899 al 1955 ed è riconducibile alle diverse attività imprenditoriali della famiglia. Di questo materiale è stato redatto un dettagliato elenco di consistenza e sono tuttora in corso le attività di digitalizzazione. Tuttavia, in virtù dell’importanza e dell’alto valore storico culturale di questa documentazione, si è scelto di procedere, contestualmente alle attività di schedatura, alla pubblicazione di una prima selezione di documenti che sarà costantemente arricchita con nuove schede fino al completamento della collezione.