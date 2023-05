Genova presenta i progetti per Sampierdarena: entro giugno 2023 la nuova strada tra via Campasso e la Val Polcevera

Il comune di Genova fa il punto sulle opere da mettere in atto nel quartiere di Sampierdarena con l'obbietivo di rigenerare la zona. Sono in fase di cosrtuzione 4 maxi cantieri, (ex parco ferroviario del Campasso, mercato ovoavicolo, ludoteca Parco del Ponte e Memoriale Parco del Ponte), oltre agli interventi per il rifacimento della copertura del centro civico Buranello (750.000 euro) e per il nuovo impianto antincendio nella scuola elementare Firpo (120.000 euro) su un totale di 36 lavori programmati e già finanziati con varie fonti di finanziamento per 140 milioni di euro (Pnrr-Pui Sampierdarena, Pnrr Bando rigenerazione urbana 2021, Pnc Progetto Forti, Pnrr Progetto inclusione, Pnrr DM 05.08.2020 messa in sicurezza medie opere, Pnrr L 160/2019 art 1 DM 11/11/2020 piccole opere), a cui vanno aggiunti i progetti del settore Mobilità sugli Assi di Forza e sullo sviluppo della rete delle piste ciclabili urbane e metropolitane (per un totale di 475 milioni di euro sul territorio comunale).

«Grazie a una notevole quantità di fondi e a programmi in parte già avviati, siamo pronti a trasformare Sampierdarena – ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci - Gli interventi previsti aumenteranno di molto la vivibilità del quartiere, un recupero a 360 gradi che porterà benefici non solo per gli abitanti ma anche per il tessuto commerciale e per i lavoratori che frequentano questa parte di città. Valorizzeremo edifici, ville storiche, spazi pubblici, con un occhio attento alle attività di carattere sociale. A Sampierdarena sorgeranno anche nuove aree verdi dedicate ai giovani e al tempo libero di tutti i cittadini. Siamo certi che questa trasformazione porterà grandi benefici in termini economici e di qualità della vita all’intero quartiere di Sampierdarena».

Aperti anche i cantieri nella zona dell'ex mercato ovoavicolo, con sistemazione della viabilità e della illuminazione stradale: una parte dell'edificio verrà demolita per poi realizzare una nuova scuola e spazi dedicati allo sport.

In totale si parla di 36 lavori programmati e già finanzaiti con le risorse del Pnrr, pari a 140 milioni di euro: tra questi il riassetto di via Sampierdarena, il recupero di Palazzo Carpaneto, la valorizzazione di Forte Belvedere, la ristrutturazione dei voltini di via Buranello e del parco di Villa Scassi

Poi la realizzazione della nuova passeggiata di Lungomare Canepa con un percorso ciclopedonale che collegehrà la zona della Fiumara con il nuovo parco della Lanterna. La riqualificazione comprende oltre 1 km di strada, allargando la fascia di rispetto tra i fabbricati e il lungomare e traslando la carreggiata stradale di due metri. Tra la via riservata ai mezzi e la green way verranno inserite barriere antirumore.

Con l'avvio degli scavi per il tunnel subportuale nella zona della Foce, entro la fine dell'anno si potrà dare inizio anche ai lavori per la realizzazione del parco della Lanterna di Genova, uno spazio verde che partirà da via Pietro Chiesa per proseguire in via Milano verso il celebre monumento, con circa 800 alberi piantati in un'estensione di 6mila metri quadrati. La maggior parte dei lavori dovra' essere completata entro la fine del 2025