Genova: prende per il collo e minaccia col coltello un ragazzino che gli chiede di spostarsi

Ha preso per il collo, minacciato con un coltello e inseguito un ragazzino di 16 anni che gli aveva semplicemente chiesto di spostarsi per poter passare. E' successo ieri pomeriggio in via Orsini nel quartiere di Albaro. L'aggressore è un ragazzo egiziano di 17 anni, ospite in una comunità per minori non accompagnati.

La vittima gli aveva chiesto di spostarsi perché il ragazzo era seduto su un paletto e ostruiva volontariamente il passaggio. Per tutta risposta, il ragazzo lo ha preso per il collo strattonandolo, poi ha estratto un coltello e glielo ha puntato al volto.

Il ragazzino è riuscito a divincolarsi e a fuggire ma l'altro lo ha inseguito, ha gettato il coltello sotto una macchina e, una volta raggiunto il sedicenne l'ha aggredito nuovamente. Quando sono arrivate le volanti della polizia il ragazzino ha rifiutato il soccorso ma ha denunciato il suo aggressore. Il ragazzo egiziano, una volta denunciato a piede libero per minacce aggravate e percosse, è stato riaffidato al centro per minori non accompagnati. Il coltello è stato trovato dai poliziotti sotto l'auto ed è stato sequestrato.