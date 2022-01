Genova, positiva e con sintomi in auto senza mascherina coi parenti: "La quarantena non mi piace"

di Edoardo Cozza

La donna, 35 anni, è stata fermata casualmente in via Canevari: durante il controllo dei documenti è emersa la positività. Il disaccordo sull'isolamento

Positiva con sintomi viaggia in auto con tre familiari, tutti senza mascherina: il mezzo è stato fermato per un controllo di routine e la donna, 35 anni, è stata denunciata dalla Polizia. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in via Canevari, a Genova.

Gli agenti hanno controllato i documenti della donna ed è emerso che era sottoposta a restrizione sanitaria perché positiva al covid con sintomi. Quando gli agenti le hanno chiesto perché si trovasse fuori dalla sua abitazione, ha risposto di essere in disaccordo sulla quarantena. Così è stata denunciata e inviata a rientrare quanto prima a casa e a restarvi fino alla accertata guarigione