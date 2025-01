Genova: porto, via libera ai contributi per la Culmv

Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha dato il via libera all’erogazione di contributi per il reimpiego del personale inidoneo al lavoro portuale. Le somme destinate alla Compagnia unica lavoratori merci varie (Culmv) di Genova e alla Compagnia unica lavoratori portuali (Culp) di Savona confermano l’impegno nel sostenere l’occupazione e l’aggiornamento delle professionalità in ambito portuale.

Contributi per il reimpiego – Il comitato ha approvato l’erogazione di 118.211 euro per il reimpiego del personale inidoneo al lavoro portuale della Culp di Savona. Questi fondi si riferiscono ai costi sostenuti dall’impresa per il periodo ottobre-dicembre 2024. Per la Culmv di Genova, invece, sono stati approvati contributi pari a 672.904 euro, relativi ai costi sostenuti da luglio a settembre 2024. La misura è parte del piano di aggiornamento delle competenze e professionalità portuali, destinato a garantire una maggiore efficienza e versatilità nel settore.

Sostegno all’occupazione – Le risorse destinate alle compagnie portuali sono finalizzate a supportare l’occupazione, specialmente in un periodo di continua evoluzione delle necessità legate al lavoro nei porti. L’obiettivo è favorire la formazione e il reinserimento del personale, creando opportunità di reimpiego anche in mansioni differenti da quelle tradizionalmente legate al porto.

Assunzioni in previsione – Il piano di rinnovamento occupazionale non si limita ai contributi per le compagnie di lavoratori portuali. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha anche previsto 27 nuove assunzioni per il 2025, di cui 5 dirigenziali. Le assunzioni verranno distribuite tra le diverse strutture dell’ente, segnando un ulteriore passo verso il rafforzamento delle risorse interne. Queste nuove assunzioni si aggiungono alle 188 perfezionate dal 1° gennaio 2017, contribuendo al rafforzamento complessivo delle strutture portuali.

Processo di turnover – Le nuove assunzioni vengono compensate dal processo di turnover che ha visto, nel periodo, 148 cessazioni di personale. Il saldo complessivo delle assunzioni e delle cessazioni dimostra l’impegno dell’Autorità nel mantenere una struttura equilibrata, pronta a rispondere alle esigenze di sviluppo del sistema portuale.

