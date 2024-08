Genova, Piazza Fontane Marose: La ZTL diventa permanente

È ormai iniziato il conto alla rovescia per l’attivazione definitiva della zona a traffico limitato (ZTL) in piazza Fontane Marose, prevista per la prima metà di settembre. La ZTL, fino ad ora operativa solo dal venerdì sera alla domenica, diventerà attiva tutti i giorni, con importanti cambiamenti alla viabilità. A Palazzo Tursi si terrà oggi un incontro tra il sindaco Marco Bucci e gli uffici della Mobilità per definire gli ultimi dettagli.

Gli operai hanno già iniziato a tracciare una nuova rotatoria, che permetterà agli automobilisti di raggiungere la piazza per il carico e scarico dei passeggeri e di tornare indietro tramite via Interiano, ora a doppio senso. Per gestire i flussi di traffico, sono stati installati nuovi semafori, mentre l’assessorato alla Mobilità sta ancora valutando i tempi semaforici e di sosta per evitare ingorghi.

Per consentire queste modifiche, la piazza subirà alcune trasformazioni, con una revisione dei parcheggi esistenti. Inoltre, i commercianti hanno posto diverse condizioni per l’attivazione della ZTL, tra cui la creazione di parcheggi gratuiti per moto e l’istituzione di stalli “Kiss and Buy” per soste brevi. Resta fondamentale una campagna informativa per far conoscere ai cittadini le nuove regole.