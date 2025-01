Genova, piano del verde a Sampierdarena, botta e risposta Ferrari (Lega)-Colnaghi. "Manca confronto", "Attacco alla stessa maggioranza di Tursi"

Andrea Ferrari, capogruppo della Lega in Municipio II Centro Ovest, critica l'atteggiamento della maggioranza e del presidente Michele Colnaghi sul tema del piano del verde a Sampierdarena: “Ancora una volta, nel nostro Municipio, assistiamo a una gestione politica caratterizzata dalla mancanza di dialogo e trasparenza. Durante la presentazione del Piano del Verde dell’Assessore Mascia, il presidente del Municipio II Centro Ovest, Michele Colnaghi (M5S), ha dichiarato pubblicamente che il Municipio ha effettuato diversi sopralluoghi con gli uffici comunali per l’installazione di nuove alberature da Largo San Francesco da Paola fino a Via Lugo. Tuttavia, né la commissione competente di cui faccio parte, né il Presidente della Commissione 2, Amedeo Lucia del PD, erano a conoscenza di tali sopralluoghi o di una proposta della Giunta municipale in merito".

Coordinamento - "Questo episodio - insiste Ferrari - dimostra chiaramente che all’interno della maggioranza municipale non esiste alcun coordinamento. Il Movimento 5 Stelle e il PD, che governano insieme il Municipio, non comunicano nemmeno su un tema così rilevante come il Piano del Verde. Se non riescono a dialogare tra loro a questo livello, viene da chiedersi come potranno governare la città se andranno insieme alle prossime elezioni. La Lega ritiene che un vero Piano del Verde non possa essere calato dall’alto, ma debba partire dal confronto con i cittadini. Inoltre, prima di piantare nuovi alberi è necessario pensare alla viabilità, realizzando nuovi silos per le auto, così da evitare che la creazione di nuove aree verdi si traduca in un problema per residenti e commercianti”.

La replica del presidente Colnaghi - "Ancora una volta, il capogruppo della Lega nel Centro Ovest, Andrea Ferrari, si dimostra totalmente impreparato, parlando del piano del verde - replica il presidente del Municipio Michele Colnaghi - come se fosse un progetto municipale. Non si rende neanche conto che, nell’affermare che si tratta di “un piano calato dall’alto”, attacca la sua stessa maggioranza comunale, che lo ha redatto e comunicato al consiglio comunale e ai municipi. Il suo ennesimo e goffo tentativo di attaccare il sottoscritto e questa maggioranza municipale è il tipico comportamento di chi, privo di contenuti e idee, cerca visibilità attraverso inutili polemiche, che nulla hanno a che fare con il bene dei cittadini".

Progetti - "In qualità di Presidente, ho portato avanti con orgoglio e determinazione - prosegue - numerosi progetti per il bene comune. Voglio citarne solo alcuni: oltre al riordino e all’alberatura di Largo San Francesco da Paola e di Via Bologna – un progetto fortemente voluto dalla cittadinanza, che non priverà San Teodoro di un solo posto auto – mi sono speso fin dal primo giorno per il rilancio del parco di Villa Scassi, ho ottenuto la riapertura dei giardini Uva Fragola, stiamo installando nuovi giochi per bambini e per diversamente abili in diverse scuole, stiamo pianificando nuove alberature per Via Cantore e abbiamo già ottenuto la piantumazione in Via Daste. Tutti questi interventi miglioreranno indubbiamente la vivibilità del nostro territorio, già schiacciato da grandi opere pianificate senza il minimo confronto. Suggerisco a Ferrari, prima di criticare un progetto che porterà nuovo verde a una delegazione soffocata dai fumi e dall’inquinamento, di leggere le carte e i progetti portati avanti sul nostro territorio dal suo partito e dalla maggioranza di centrodestra. Parla di perdita di parcheggi, ma non posso che ricordargli che, con il progetto dei 4 assi – su cui avevamo chiesto diverse modifiche, mai recepite – si arriverà alla perdita di oltre 100 parcheggi tra Via Sampierdarena e Via Cantore".



Polemica politica - "Ma non mi voglio fermare a questo. Il suo partito è lo stesso che ha votato a favore del posizionamento di 80.000 mq di depositi chimici a San Pier d’Arena, con il conseguente passaggio di 30 tir al giorno carichi di materiali pericolosi per le nostre strade. È lo stesso partito che, dopo aver parlato di difesa del commercio di vicinato, ha aperto il più grande ipermercato di Genova a due passi dai nostri negozi. Lo stesso partito che sta portando avanti una linea ferroviaria che comporterà il passaggio di decine di treni sotto l’ospedale di Villa Scassi, tra le nostre case, accanto a scuole come il Fermi, con un binario destinato alle merci pericolose. Lo stesso partito che, dopo aver predicato sicurezza e vivibilità, ci ha abbandonati, lasciandoci in mano - conclude Colnaghi - a chi vive di reati predatori".

La mia lotta quotidiana per arginare questo degrado e per fermare progetti come i depositi chimici che il centrodestra sta portando avanti proseguirà fino alla fine del mio mandato. Questa battaglia passa anche attraverso la promozione e la progettazione di nuove aree verdi fruibili dalla cittadinanza, e il consigliere Ferrari e la Lega dovranno farsene una ragione.

