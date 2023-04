Genova, per l'estate spiagge libere accessibili ai disabili: via le barriere architettoniche

Entro l'estate verranno eliminate le barriere architettoniche che impediscono alle persone disabili di poter scendere in spiaggia. Sono diversi gli arenili inaccessibili per chi è in carrozzina, da Voltri a Corso Italia, passando per Vesima e Pegli.

Da Voltri a Boccadasse ci saranno lavori in sei arenili, concordati con la consulta dei disabili per il progetto di abbattimento delle barriere del comune per le spiagge del Municipio 7 ponente e del Municipio 8 medio levante.

Gli interventi sono stati pensati insieme alla consulta dei disabili: è di circa 68 mila euro il valore complessivo dei lavori che comprenderanno, per alcune di questi sei arenili, anche la posa di mappe tattili per i non vedenti, al fine di andare nella direzione di una maggiore accessibilità della città.