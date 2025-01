Genova, paura in centro città: minorenne aggredito e rapinato da due coetanei

Lo hanno aggredito con spray al peperoncino e minacciato con un coltello, per poi rapinarlo: vittima un minorenne, attaccato a due coetanei nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, in via Palestro.

La polizia di Stato, dopo la segnalazione del fatto, è riuscita a rintracciare i due rapinatori, entrambi minorenni, di 14 e 15 anni, per poi denunciarli.

La dinamica - La vittima ha dichiarato agli operatori che mentre camminava, improvvisamente, un giovane a lui sconosciuto lo ha attinto al viso con spray urticante. Nell’intento di scappare, il minore è stato raggiunto dal 15enne che, col volto coperto da un passamontagna e coltello alla mano, gli ha intimato di consegnargli il marsupio, per poi fuggire lungo la scalinata monumentale in direzione Corso Solferino.

Intervento - Dalle descrizioni della vittima e successivi accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire e denunciare gli autori della rapina: il 14enne, che aveva utilizzato lo spray urticante e il 15enne che aveva minacciato la vittima col coltello. Quest’ultimo, oltre che per violenza e minaccia, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, poiché in Questura ha aggredito gli operatori con calci e spintoni, minacciandoli di morte. E' stato accusato anche per false attestazioni, poiché una volta rintracciato in casa di un amico, ha dato un nome falso.





