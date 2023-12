Genova, pallanuoto paralimpica: sabato 2 dicembre riparte la stagione della San Giorgio Columbus con l'open day

La San Giorgio Waterpolo Genova, dopo aver inglobato la Columbus Waterpolo Ability Team, prima società di pallanuoto paraolimpica della Liguria per diversamente abili, inizia il suo percorso formativo, per dare una valenza sociale a questa attività .

"Sono rimasto impressionato da questi ragazzi – dice il presidente della San Giorgio, Pasquale Di Leo – per la volontà, l’abnegazione, la caparbietà che buttano in vasca. Sono rimasto affascinato e ringrazio ancora una volta i dirigenti della Columbus che ci hanno fatto conoscere un aspetto della pallanuoto che non conoscevamo. Oggi siamo al servizio della comunità, e il nostro impegno sarà massimo affinché questi ragazzi possano in primis divertirsi, poi cercare di realizzarsi in uno sport certamente duro, ma che dà tante soddisfazioni. La sezione Ability della San Giorgio Waterpolo Genova manterrà comunque il proprio nome d’origine, Columbus. In onore a chi dal 2018 si è impegnato in un difficile lavoro, fatto anche di tanti sacrifici, soprattutto per arrivare a formare una squadra, con anche atleti provenienti da altre regioni".

Il grazie particolare del Presidente Di Leo è per Carola Falconi, coach della Columbus: "Da esperta giocatrice di pallanuoto (ha difeso la porta del Bogliasco per dieci anni, poi del Sori, Rapallo ed in ultimo del Camogli) ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, impegnandosi a 360° per far ripartire questo progetto, che, a causa della pandemia prima, poi delle non perfette condizioni fisiche del Presidente, Francesco Grillone, si era arenato. Ed avrà tutto il nostro supporto".

Ma l’attività sociale della San Giorgio Waterpolo non si ferma qui. Sono in corso incontri e collaborazioni fra la società e la Preside del Plesso scolastico della Val Polcevera per portare i ragazzi delle scuole elementari e medie in piscina durante l’ora di scienze motorie. Un pulmino della società andrà a prenderli, li porterà nella piscina di Lago Figoi, e quindi li riporterà a scuola, dopo aver fatto un ora di nuoto o pallanuoto. "Vogliamo dare un segnale tangibile alle famiglie della Valpolcevera – conclude il presidente Di Leo – dopo un periodo travagliato sotto tutti gli aspetti. Dare l’opportunità a tanti ragazzi di passare un momento, seppur scolastico, in allegria e spensieratezza, è senza dubbio un bel regalo che andremo a fare ai nostri concittadini".

Si riparte quindi sabato 2 dicembre, con l’open day della San Giorgio Columbus Ability: dalle ore 14 alle 15,30 avranno la possibilità di cimentarsi con l’acqua ed il pallone fra le mani. A seguire la partita di campionato nazionale di Serie B, dove la San Giorgio incontrerà la Locatelli di Genova.