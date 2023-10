Genova, Palazzo Ducale, commissione al lavoro per scelta nuovo direttore, Costa Bucci e Toti: "Sarà figura di alto profilo"

La commissione sta lavorando e l'ipotesi sempre più concreta è che la scelta del nuovo direttore di Palazzo Ducale, che dal 1 gennaio prenderà il posto di Serena Bertolucci, potrà essere individuato tra fine ottobre e i primi giorni di novembre. Nessuno si sbilancia ma il tema è stato al centro delle domande a margine della presentazione della nuova stagione della Fondazione Cultura.



"Abbiamo una commissione dove ci sono personalità del calibro di David Livermore, che è una delle star del teatro italiano - ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - c'è un consiglio di amministrazione composto da persone assolutamente capaci, e sono certo che sapranno scegliere la figura giusta. So che sono arrivate figure di altissima caratura, sceglieranno il meglio nell'autonomia che devono avere". In questi giorni sono diversi i nomi che stanno circolando ma su questo vige il più stretto no comment. L'idea, però, è quella di una persona in grado di integrare le attività di Palazzo Ducale con quelle del territorio.

"Mi auguro che sia in gamba, capace, che si integri bene a Genova - ha spiegato il sindaco, Marco Bucci - e che assieme si possano fare cose da ricordare in senso postitivo. La cosa più importante secondo me è l'integrazione con la città e con tutti i suoi sistemi culturali. Genova non ha bisogno di una persona che si occupa solo del Ducale ma di come tutto si possa integrare per avere un'offerta culturale sinergica della città".

"L'identikit del nuovo direttore è scritto nel bando - conclude il presidente di Palazzo Ducale, Beppe Costa - ormai non c'è più un dualismo tra storici dell'arte o persone che sanno gestire, ci sono figure che possono fare bene entrambe le cose".