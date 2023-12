Genova, Palazzo Ducale: Bonacossa alla direzione, al ballottaggio finale superato Bollo

E' Ilaria Bonacossa la nuova direttrice di Palazzo Ducale, che succederà a Serena Bertolucci. Si erano candidati a decine, erano rimasti in due: la Bonacossa e Alessandro Bollo. La nomina è in attesa dell'ufficializzazione, a stretto giro.

La scelta è stata effettuata dal consiglio direttivo della fondazione Palazzo Ducale, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Beppe Costa. A decidere anche il vicepresidente Francesco Berti Riboli, il direttore del Teatro nazionale di Genova Davide Livermore, i consiglieri Franco Bampi, Federica Messina e Mitchell Wolfson, l’avvocato Lorenzo Barabino e Leonardo Falduto.

La Bonacossa, 50 anni, milanese, critica d'arte, è già stata a Genova dal 2012 al 2016 come curatrice del museo di arte contemporanea di Villa Croce. È direttrice di Artissima a Torino e curatrice della Fondazione Rebaudengo sempre nel capoluogo piemontese. Inizialmente aveva escluso di essere tra i partecipanti al bando, poiché già direttrice, per nomina del ministero della Cultura, del Museo nazionale di arte digitale di Milano. Ad ogni modo il bando del Ducale non esclude la somma di incarichi

L'alternativa era Bollo, torinese, 51 anni, divulgatore e manager della cultura, docente alla Cattolica di Milano, ai vertici de "La fabbrica del vapore" di Milano e della Fondazione Fitzcarraldo, componente del comitato di gestione del Museo nazionale del cinema di Torino.

"Si conclude oggi - sottolinea il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa - un percorso doverosamente accurato e lungo che ha portato alla scelta del nuovo Direttore. Palazzo Ducale è un'istituzione dal prestigio indiscusso - prova ne è il grande numero di candidature che sono pervenute - e nella valutazione siamo stati guidati da questa consapevolezza e dalla volontà di mantenere alto il livello qualitativo della nostra produzione culturale. Un livello che il direttore uscente Serena Bertolucci, che ringrazio, ha saputo assicurare nelle attività che il Ducale ha organizzato. Sono sicuro che la Bonacossa, oltre a proseguire nel sentiero tracciato in anni di storia del Palazzo, sarà in grado di farci fare un ulteriore salto in avanti in termini di innovazione, di coinvolgimento del territorio e di centralità all'interno del panorama nazionale e internazionale. Il nuovo direttore potrà contare su una macchina affidabile composta da persone che lavorano ogni giorno in modo appassionato, professionale e prezioso".