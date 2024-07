Genova, ordigno bellico ritrovato in porto: città e autostrade paralizzate, strada Guido Rossa chiusa lato mare

Caos a Genova dopo la chiusura del varco di Ponente e quello di ponte Etiopia e città paralizzata dai mezzi diretti ai sette traghetti in partenza tra le 19 e le 21,30 per il rinvenimento di un ordigno bellico in porto. A risolvere la situazione gli artificieri dell’Esercito effettivi al 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinese, in arrivo da Fossano. Per la chiusura dei varchi la viabilità è stata fortemente rallentata sulla strada Guido Rossa in lungomare Canepa e sul ponte elicoidale.

La viabilità della città è rimasta bloccata da Sestri Ponente in direzione levante. La strada Guido Rossa è stata chiusa e il traffico è stato deviato su via Cornigliano.

La paralisi del traffico a Genova ha avuto conseguenze anche sulle autostrade. Alle 18:30 coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In Prefettura si è svolto un incontro per gestire le criticità.