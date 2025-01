Genova: operazioni antidroga nei vicoli, due arresti e una denuncia

Nel corso dell'ultima settimana, la Polizia Locale di Genova ha portato a termine una serie di operazioni mirate al contrasto dei reati legati agli stupefacenti.

Lunedì 20 gennaio, il Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti (GOCS) ha arrestato un minorenne senegalese, ritenuto coinvolto in una cessione di sostanze stupefacenti avvenuta il 17 gennaio in via di Prè. Il giovane è stato successivamente affidato a una comunità per minori non accompagnati.

Il giorno successivo, martedì 21 gennaio, un altro minorenne di nazionalità senegalese è stato denunciato per spaccio, mentre il 22 gennaio è stato arrestato un 27enne senegalese per spaccio con condotta non occasionale.

Le operazioni si inseriscono in un quadro di rafforzato controllo delle zone ad alta incidenza di reati legati alla droga nel centro storico cittadino.

