Genova, oggi udienza per ineleggibilità di Bucci. Il sindaco: "Non temo assolutamente nulla"

"Non temo nulla assolutamente nulla, tutto bene. I cittadini hanno diritto a fare gli esposti e hanno il diritto di essere giudicati ed è assolutamente tutto normale". Così Marco Bucci alla presentazione del Salone Orientamenti 2022 sull'udienza di oggi che darà la sentenza sulla sua eleggibilità alle ultime elezioni

Poi alla domande su cosa farebbe se fosse possibile tornare indietro risponde:

Assolutamente non tornerei indietro, l'ho fatto per Genova, io lavoro per la città e per i cittadini e penso di averlo dimostrato.

A chi pensa che stia pensando ad uno piano b come presidente di autorità portuale il sindaco risponde "C'è qualcuno che pensa che andrò a fare il presidente della Repubblica, non credo". "Io non smentisco niente tutto è possibile nella vita: quattro mesi prima di essere eletto nel 2017 non pensavo assolutamente di fare il sindaco. Quindi nessuno sa come sarà il futuro"

"Se la sentenza darà ragione al ricorrente, io vado a casa. Io penso comunque che la sentenza darà ragione a noi com'è logico che sia. Decaro si è espresso molto bene, lui è il presidente dell'Anci e sta anche dalla parte opposta rispetto a me. Lo ha detto pure lui che la cosa è molto esposta ma non ha nessun senso, se no ci sarebbero circa 40 sindaci che dovrebbero dare le dimissioni da commissari perchè non possono più fare il sindaco la prossima volta tra cui il sindaco di Roma e quello di Napoli che sono commissari straordinari. Quindi la cosa proprio non ha senso e non sta in piedi, decideranno i giudici"