Genova, non versano all'erario 60mila euro di proventi del Lotto: condannate le titolari di due ricevitorie

di Marco Innocenti

Aumentano i casi sanzionati dalla Corte dei Conti della Liguria

La Corte dei Conti della Liguria ha condannato due gestori di ricevitorie del lotto che non hanno versato all'erario parte dei proventi del gioco del lotto riscossi. Dopo il caso emerso ieri con condanna per danno erariale di 38 mila euro ad Albissola Marina in provincia di Savona, oggi la sezione giurisdizionale per la Liguria dei giudici contabili pubblica le sentenze di condanna per due donne che gestivano due ricevitorie a Genova: una chiamata a rimborsare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per circa 50 mila euro relativamente a cifre non versate nel 2019, l'altra per circa 10 mila euro riguardanti somme trattenute e non girate all'erario nel 2018.