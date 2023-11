Genova, nessuna confusione con le medicine: c'è la terapia personalizzata

Nato lo scorso anno, continua ad essere uno dei punti di forza delle Farmacie Comunali Genovesi che in questo modo agevolano la somministrazione delle medicine, soprattutto per le persone anziane. Le pastiglie che si devono prendere ad una certa ora, vengono inserite in un particolare quaderno con tante piccole celle in plastica, che il paziente di una certa età, può facilmente utilizzare senza fare confusione. Spesso, a causa di errori, magari dovuti alla distrazione, le persone anziane si sentono male e ricorrono al Pronto Soccorso. Oppure dimenticano di seguire le indicazioni e saltano le dosi. In questo modo, il paziente in cura ha la certezza di non sbagliare o dimenticare i farmaci. Un servizio che rappresenta anche una sicurezza per i famigliari che hanno parenti anziani che vivono da soli o poco tempo per seguirli. La terapia personalizzata viene organizzata di mese in mese, aggiornando le dosi e le medicine, su indicazione del medico di medicina generale, che può in questo modo anche verificare l'efficacia della cura.