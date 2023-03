Genova, nel fine settimana "Porto Antico Verde": agrumi, piante fiorite ed aromatiche, prodotti naturali

L'1 ed il 2 aprile al Porto Antico di Genova saranno protagonisti gli agrumi, le piante fiorite ed aromatiche ed altri prodotti naturali. E’ Porto Antico Verde, il mercatino che animerà Calata Falcone Borsellino nel prossimo finesettimana. Un’occasione per riallestire con i colori e i profumi della primavera gli spazi di casa dedicati al verde, dal davanzale al giardino. Senza dimenticare prodotti naturali come miele, olio e olive. Ospiti d’onore, i maestri fioristi di AFFI, l’Associazione Floricoltori Florovivaisti Italiani, già visti all’opera nell’ultima Euroflora.

Saranno cinque i maestri fioristi, provenienti da tutta Italia, a esibirsi nella realizzazione di bouquet e composizioni floreali. Protagonisti i fiori di stagione, tra gli altri, ranuncoli, violaciocche, tulipani, tutti rigorosamente “made in Italy”.

“Valorizzare tutti i fiori italiani di stagione è il nostro obiettivo. Esiste anche una produzione italiana di tulipani e questa è la stagione giusta – sottolinea Federico Giglio, tra i fondatori di AFFI. Nel nostro stand proporremmo mazzi e composizioni facili da riprodurre. Vogliamo far tornare la voglia di abbellire la casa con un tocco di colore. Si può fare con semplicità, il fiore non è un lusso se si acquista con consapevolezza e attenzione. Ricordiamoci poi che anche in questo settore la sostenibilità è importante. I prodotti di importazione affrontano viaggi di migliaia di chilometri in autotreno o in aereo, e questo spiega anche una durata minore. Come per la frutta e la verdura stiamo tornando alla buona abitudine di consumare solo prodotti di stagione, così dobbiamo fare per i fiori”.

Porto Antico Verde sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 19.