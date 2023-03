Genova, nasce il progetto 'Nova': piattaforma digitale per creare e sviluppare le imprese

Nasce 'Nova', la piattaforma digitale per chi fa innovazione, il market place di Genova e Liguria dove poter fruire dei servizi utili alla creazione e allo sviluppo d'impresa e valorizzare le eccellenze imprenditoriali innovative. Le imprese e le persone che intendono fare innovazione, attraverso un agile sistema di navigazione possono individuare i servizi presenti sul territorio: accesso al credito, incubazione, formazione, informazione, nonché opportunità di collaborazione e anche spazi in cui costruire o sviluppare il proprio business.

Il progetto è stato presentato al Blue District stamani dall'assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia, da Lorenzo Rizzo vicedirettore Bu Digitalizzazione Enti locali liguri in Liguria Digitale e da Claudio Oliva, direttore del Job Centre srl. Nell'occasione è stata aperta anche la campagna di comunicazione per promuovere il servizio, attraverso i canali tradizionali e quelli online: per 15 giorni sugli autobus di Genova gireranno i manifesti di Nova con le informazioni per accedere alla piattaforma. L'obiettivo di Nova è quello di favorire e supportare lo sviluppo di imprese innovative e dare così risposta alle sfide strategiche per la crescita del territorio come l'innovazione tecnologica, l'industria creativa e lo sviluppo turistico.

Finanziato dal Pon Città Metropolitane 2014 - 2020 in collaborazione con Liguria Digitale e con gli stakeholder pubblici e privati, questo nuovo ecosistema digitale renderà accessibili tutti i servizi necessari alla creazione e all'innovazione d'impresa. Su nova.comune.genova.it sono già presenti 180 servizi innovativi per la creazione e sviluppo di impresa, 90 start up innovative e a vocazione sociale, Pmi innovative, Pmi, spin off e grandi imprese, oltre 100 prodotti, servizi, tecnologie, 16 partner pubblici e privati. Comune di Genova, Job Centre, Filse, LigurCapital, Confindustria Genova, Camera di Commercio, CNR, Università degli Studi di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, Legacoop Liguria, Co-foundry, Condiviso, Start 4.0, Wylab, Social Hub, TalentGarden hanno collaborato alla realizzazione di Nova.

"La piattaforma Nova rappresenta uno degli elementi della nostra governance - ha detto Mascia- In questo modo possiamo contribuire allo sviluppo di aziende emergenti e rispondere alle sfide tecnologiche che anche l'Europa ci impone".

"Siamo particolarmente orgogliosi - ha detto Castanini - di aver partecipato alla creazione di questo hub per promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative. Con questa piattaforma si conferma, ancora una volta, quella che è una delle vocazioni di Liguria Digitale: la collaborazione con gli stakeholder, la capacità di fare rete e di mettere a fattor comune per tutte le aziende del territorio le nostre risorse tecnologiche"