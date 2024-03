Genova, musica: Carlo Felice si prepara alla Pasqua da Haydn a Berlioz

Archiviata la prima di "Beatrice di Tenda", il Carlo Felice vara alcuni appuntamenti musicali in preparazione della Pasqua. Questa mattina presentazione del progetto: con il sovrintendente Claudio Orazi e il direttore artistico Pierangelo Conte sono intervenuti Jessica Nicolini, delegata alla cultura per la Regione, Vincenzo Falcone, consigliere comunale in rappresentanza del sindaco e Andrea Chiappori della Comunità di Sant'Egidio. Orazi e Conte hanno sottolineato invece il momento felice del teatro genovese che sta ottenendo successi crescenti di critica e di pubblico.

Protagonista di alcuni dei prossimi appuntamenti sarà Riccardo Minasi che nei giorni scorsi ha annunciato di rinunciare a dirigere "Bohème" per concedersi una pausa. Giovedì (ore 20) sarà tuttavia sul podio per un concerto dal titolo 'Wagnerismi'. "E' nostra intenzione - ha spiegato Conte - inserire un'opera wagneriana in una delle prossime stagioni e in questo programma figureranno due pagine importanti dell'autore tedesco quali i Wesendonck-Lieder e l'Idillio di Sigfrido". Completeranno il programma l'ouverture da 'Euryanthe' di Weber e 'La mort de Cleopatra' di Berlioz. Per Pasqua il teatro ha ideato due menù differenti. Il primo, affidato ancora a Minasi, coinvolge l'Orchestra che proporrà lo splendido lavoro sacro di Haydn, 'Le ultime sette parole di Cristo sulla croce': i sette adagi saranno inframmezzati dalla lettura di testi poetici di vari autori (da Pessoa a Merini, da Luzi a Jacopone da Todi) da parte dell'attrice Linda Gennari nel quadro di una collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova.

Lo spettacolo sarà il 27 marzo a Imperia, il 28 ad Alessandria, il 29 a Novi Ligure e il 30 al Carlo Felice . Il secondo programma sarà concertato dal direttore del Coro Claudio Marino Moretti e coinvolgerà la compagine corale del Teatro con la pianista e organista Patrizia Priarone e quatto solisti impegnati nel Requiem di Puccini e nello Stabat Mater di Dvorak. L'appuntamento al Carlo Felice è per il 29 marzo.