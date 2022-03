Genova, motociclista investe 80enne: feriti gravemente entrambi

di Edoardo Cozza

L'episodio è avvenuto in via Perlasca: l'anziano è stato investito nei pressi delle strisce pedonali. Tutte e due le persone coinvolte ricoverate al San Martino

Nuovo incidente stradale in via Perlasca, a Genova. Un motociclista di 46 anni ha travolto un anziano di 80 anni mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce pedonali.

I due sono rimasti feriti in modo grave e trasferiti, dal 118, in codice rosso all'ospedale San Martino. Le indagini per ricostruire la dinamica sono affidate alla sezione infortunistica della polizia locale.

Sono sei, da inizio anno, gli incidenti mortali a Genova. Nelle scorse settimane, dopo i numerosi investimenti di pedoni, la polizia locale ha deciso una stretta per quanti non si fermano prima delle strisce pedonali.