Genova, modifiche alla viabilità in via Oristano per migliorare sicurezza e circolazione

La Direzione Regolazione del Comune di Genova ha emesso un’ordinanza per modificare la viabilità in via Oristano, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il flusso veicolare nel tratto compreso tra il civico 5 e l’intersezione con Corso Sardegna.

Prescrizioni principali - In questo tratto, è stato istituito il transito a senso unico alternato, regolato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da via Oristano.

Obblighi agli incroci - Per i veicoli che si immettono in Corso Sardegna, l’ordinanza stabilisce l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli già in transito su questa strada. Inoltre, è confermato l’obbligo di svolta a destra per chi esce da via Oristano verso Corso Sardegna.

Obiettivo dell’intervento - Le nuove disposizioni mirano a garantire una maggiore sicurezza e a ridurre i rischi di incidenti in un’area caratterizzata da traffico intenso.

