Genova, migranti: Sea Eye attesa l'11 luglio con 231 persone imbarcate nel Mediterraneo

Cinque salvataggi in 24 ore nel mare Mediterraneo per l'equipaggio di Sea-Eye 4 , che ha soccorso in tutto 131 migranti. Tra i sopravvissuti anche una mamma con il suo bambino e una donna incinta di 9 mesi. Seguendo le istruzioni delle autorità italiane, dopo aver consegnato le persone tratte in salvo nell'ultimo intervento alla Guardia costiera, la nave sta ora navigando verso Genova, dove dovrebbe arrivare l'11 luglio. Una scelta contestata dalla ong. "Cinque salvataggi in 24 ore: questo dimostra lo stato di emergenza nel Mediterraneo in questo momento e quanto sia importante che siamo lì per salvare vite umane. Ma inviando navi di soccorso civili in porti lontani - dobbiamo calcolare sei giorni solo per il viaggio da e per Genova - stiamo perdendo tempo prezioso nella zona di ricerca e soccorso, durante la quale non possiamo aiutare le persone bisognose. Questa politica può avere conseguenze fatali per le persone in cerca di protezione", afferma Gorden Isler, presidente di Sea-Eye. "Avevamo una donna incinta a bordo che aveva bisogno di cure mediche urgenti. Molte delle persone soccorse hanno trascorso giorni nel Mediterraneo e sono indebolite e gravemente disidratate. Alcuni soffrono di ustioni da carburante, ustioni chimiche che si verificano quando la benzina si mescola con l'acqua di mare e poi entra in contatto con la pelle umana", aggiunge Ayesha Sattar, medico di bordo del Sea-eye 4 . Il primo intervento c'è stato a mezzogiorno di domenica 7 luglio per evacuare , dopo una segnalazione di Alarmphone, 46 persone da un gommone in difficoltà , Dopo poche ore ha raccolto i 60 sopravvissuti di un altro gommone a cui aveva prestato i primi soccorsi il veliero Resqship Nadir : tra loro la madre con il suo bambino. Alle 2 del mattino dell'8 luglio, la nave di soccorso ha raggiunto una barca in vetroresina e ha salvato altre 10 persone. Lunedì mattina, l'equipaggio, insieme all'equipaggio del Nadir, ha portato in salvo un totale di 58 persone a bordo del Sea-eye 4 da una barca di legno sovraffollata che aveva già imbarcato acqua. L'operazione è stata completata alle 7 del mattino. Poco dopo mezzogiorno, la nave ha trovato un altro gommone in difficoltà e ha salvato 57 persone, tra cui la donna incinta. (ANSA).

