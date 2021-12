Genova, metropolitana e impianti verticali gratuiti per 4 mesi. La sperimentazione al via dal 1° dicembre

di Marco Innocenti

Sulla metro viaggi gratis tutti i giorni, dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. Bucci: "Primo passo. Se risultati positivi, si potrà ampliare il progetto"

Gratuità sulla metropolitana di Genova negli orari "morbidi", non di punta, e sugli impianti verticali (ascensori, cremagliere, funicolari) senza limiti di orario, dal 1° dicembre e per quattro mesi. Genova sperimenta la gratuità del trasporto pubblico locale come incentivo l'utilizzo dei mezzi Amt ma anche per favorire la differenziazione degli orari di spostamento e di utilizzo dei mezzi in chiave anti contagio.

L'annuncio è stato dato oggi a palazzo Tursi durante una conferenza stampa cui hanno presenziato il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, l'amministratore unico di Amt e il redattore del Pums Enrico Musso. La sperimentazione si concluderà il 31 marzo 2022 e costerà ad Amt circa 600mila euro. Per la metropolitana le fasce orarie gratis saranno tutti i giorni dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22.

"Questo è un primo passo - dice il sindaco Marco Bucci - l'auspicio è che alla fine della sperimentazione i risultati siano positivi e si possa ampliare il progetto".