Genova Meravigliosa, Bucci: "Continuiamo a meravigliare il mondo"

di Redazione

Il sindaco Marco Bucci nella redazione di Telenord per la 'prima' della rivista

Genova Meravigliosa è un'idea editoriale di Massimiliano Monti che ha preso forma qualche anno fa per rilanciare il 'brand Genova' dopo il crollo del Ponte Morandi e la violenta mareggiata, che ha di fatto devastato tutta la Regione. Due tragedie targate 2018. Ed è da qui, che è nata e cresciuta la volontà dell'editore di Telenord di raccontare le meraviglie della 'Genova del fare'. Un progetto ambizioso con due obiettivi: spiegare in modo capillare quello che sta cambiando e sollecitare i cittadini a una nuova consapevolezza della loro città. Che può e deve tornare a essere il punto d’incontro del Nord Ovest italiano, ma anche il crocevia d’Europa.

"Genova è meravigliosa perchè abbiamo meravigliato il mondo per aver fatto bene alcune cose. Non scordiamo che già nel 1600 Genova era la città più ricca. E oggi questa città continua a stupire tutti, anche i turisti, che andando via dicono 'non avrei immaginato di trovare una città così'. Questo va detto anche perché noi non siamo bravi a fare marketing territoriale...", le parole di Marco Bucci durante la 'prima' della rivista 'Genova Meravigliosa'.

“Non dimentichiamo che meravigliare vuol dire anche stupire e stupire vuol dire fare performance migliori rispetto alle aspettative. E quando facciamo delle performance migliore delle aspettative è chiaro che lasciamo un ricordo positivo. Complimenti per aver usato questo termine", ha aggiunto Bucci.