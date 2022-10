Genova, Malagò sul nuovo stadio: "Europei 2032 occasione da non perdere, ma servono idee chiare"

"Un nuovo Ferraris? non sono né favorevole né contrario alle proposte di Genoa e Sampdoria, anche se a volte più che costruire impianti ex novo basterebbe ristrutturare con criteri moderni. L'unica cosa che dico è che Genova non può perdere un'occasione come quella di far parte delle città indicate per ospitare le partite degli Europei 2032 per i quali l'Italia sarà candidata. L'importante è che le società e il Comune abbiano le idee chiare su quello che vogliono fare". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un convegno sportivo in merito al futuro del Luigi Ferraris, impianto che nel 1990 ospitò alcune gare dei Mondiali