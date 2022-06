Genova: lei vuole lasciarlo, lui prova a strangolarla in strada. Si erano conosciuti da poco online

di Redazione

Gli agenti hanno soccorso la donna che ha raccontato di aver conosciuto l'uomo qualche mese prima in rete

Era tornata a casa dal lavoro decisa a porre fine alla storia con il convivente, che le rendeva la vita impossibile, ma l'uomo, 39 anni, non ha accettato la decisione della donna ed ha iniziato ad inveirle contro, tanto da costringerla a scappare in strada e chiamare la Polizia. L'uomo l'ha inseguita, bloccata ed ha provato strangolarla. Lei ha reagito, dando il tempo alle volanti di arrivare sul posto con le sirene accese. Allora l'uomo ha desistito, ma non non prima di aver distrutto il telefono della compagna. Poi è rientrato in casa.

Gli agenti hanno soccorso la donna, che ha raccontato di aver conosciuto l'uomo qualche mese prima in rete e di averlo accolto in casa sua fidandosi delle informazioni personali che il 39enne aveva millantato online, rivelatesi poi essere ben lontane dalla realtà, che era invece quella di un nullafacente dedito all'abuso di alcool. Dopo essersi accertati dei fatti, i poliziotti sono entrati in casa ed hanno trovato il 39enne seduto sul divano, che li ha accolti minacciandoli.

E' stato arrestato per violenza privata, lesioni personali e minacce a Pubblico Ufficiale.