Genova, Lega: "Droga nella città vecchia, i centri di consumo controllato non sono la soluzione"

"La Lega dice no alla proposta scellerata di alcune associazioni per aprire centri in cui consumare droga". Così una nota ufficiale della Lega. "Per risolvere il problema del degrado, dello spaccio e dei tossici nei vicoli di Genova - prosegue - ci vuole ben altro. Incentivare il consumo di droga non è mai la soluzione e un'iniziativa come quella di aprire centri di consumo controllato rappresenta un pericoloso passo indietro nella lotta alle dipendenze, oltre che inviare un messaggio errato ai giovani e favorire lo spaccio".

"I cittadini sono esasperati dall'escalation di violenza, non si può aspettare un minuto di più per riportare la legalità nel centro storico. Molti residenti ci hanno contattato e sono disposti a scendere in strada volontariamente per fare le ronde affiancando le forze dell'ordine. Bisogna dare subito un segnale chiaro - conclude la nota - ed è quello che i genovesi vogliono per tornare a passeggiare nel loro centro storico in tutta sicurezza".