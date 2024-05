Genova, Lega chiede lo sgombero dell'ex latteria in stradone Sant'Agostino occupata: "Necessario dopo l'aggressione degli anarchici ai carabinieri"

"La Lega chiede da molto tempo che i locali dell'ex latteria in stradone Sant'Agostino, nel centro storico di Genova, attualmente occupati, vengano sgomberati. Dopo l'aggressione avvenuta l'altra sera da parte di un gruppo di anarchici ad alcuni carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, rei di essere in servizio a svolgere il loro lavoro (stavano infatti facendo dei sopralluoghi dopo il furto in un'abitazione), credo che mandare via questi delinquenti non sia più opinabile, ma necessario". Lo dice in una nota Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est. "Esprimiamo piena solidarietà ai carabinieri e chiediamo ancora, come abbiamo fatto in più occasioni, anche con il nostro presidente di Municipio, Andrea Carratù, che lo spazio dell'ex latteria venga liberato per lasciare posto a qualche associazione che abbia a cuore il quartiere di Sarzano e operi per il bene di tutta la nostra comunità".