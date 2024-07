Genova, lavoro ibrido: International Workplace Group apre nuovo spazio in piazza Dante

International Workplace Group (IWG), il principale fornitore mondiale di soluzioni di lavoro ibrido, con brand come Spaces e Regus, aprirà un nuovo spazio di lavoro flessibile a Genova. I nuovi uffici, a marchio Regus, si aggiungeranno agli altri tre già presenti in città, per soddisfare la crescente domanda da parte di aziende di tutte le dimensioni e di liberi professionisti per spazi di lavoro flessibili.

Con l’adozione del lavoro ibrido che accelera rapidamente in tutta Italia, infatti, il numero di richieste di spazi nelle sedi di International Workplace Group è aumentato notevolmente. La nuova apertura arriva in un momento di record storico per il Gruppo che, solo nel 2023, ha aggiunto 867 nuovi sedi alla sua rete e registrato il fatturato più alto dei suoi 35 anni di storia.

Il nuovo Regus è situato in Piazza Dante, un’area dal grande potenziale che racchiude, in pieno centro città, storie e architetture di varie epoche, vero e proprio crocevia di stili; a 250 metri da Piazza De Ferrari e dalla sua stazione della metropolitana, a un passo dalla rinomata Via XX Settembre, caratterizzata da un’atmosfera vivace con uffici, ristoranti, negozi. Il nuovo centro si trova a 400 metri dal Regus De Ferrari e a 500 metri da Regus Fiasella.

L’apertura è prevista nella seconda parte dell’anno e la struttura fornirà spazi ufficio per aziende e start-up di tutti i settori; il servizio Design Your Own Office fornito da International Workplace Group permetterà di personalizzare gli spazi in base alle proprie necessità. La nuova sede includerà uffici privati, sale riunioni, spazi di co-working e spazi creativi per un totale di 701 mq. Con questa apertura, il gruppo raggiunge quota 4 centri nel capoluogo ligure.

Mauro Mordini, Country Manager Italia di Workplace Group (Iwg) commenta: “Con l’apertura di questo nuovo spazio vogliamo rinforzare la presenza di IWG nella città. Genova è un importante centro finanziario e commerciale, un contesto ideale che ben si inserisce nei nostri piani di espansione. La richiesta di spazi di lavoro flessibile e di alta qualità, infatti, continua a crescere e il lavoro ibrido sta prendendo sempre più piede anche fuori dalle metropoli.

Il nuovo spazio arriva in un periodo in cui un numero crescente di aziende riconosce i benefici del lavoro flessibile, che contribuisce a migliorare il benessere e la soddisfazione dei dipendenti, oltre a potenziare l’ambiente di lavoro. Il nostro modello favorisce l’aumento della produttività e consente alle aziende di ridurre significativamente i costi.”

