Genova, lavori in via Adua e via Buozzi: tra l'8 maggio e il 13 giugno la metro chiuderà prima nei giorni feriali

Nei giorni feriali tra lunedì 8 maggio e martedì 13 giugno saranno effettuati importanti lavori stradali in via Buozzi e via Adua che comporteranno la chiusura anticipata serale della metro. Gli interventi consistono nell’impermeabilizzazione e rifacimento dei giunti degli impalcati stradali e verranno eseguiti sia in superficie, sia nel tratto sotterraneo, lungo la linea della metropolitana.

Per consentire l’effettuazione di tali interventi in sicurezza e limitare il più possibile i disagi ai passeggeri, gli interventi saranno eseguiti nella fascia serale/notturna dal lunedì al venerdì: pertanto, nelle giornate feriali dall’8 maggio al 13 giugno, le ultime partenze della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Contestualmente ai lavori stradali, nelle serate di chiusura si continueranno ad effettuare le attività di manutenzione serale della metro.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo).