Genova, la Polfer arresta un uomo condannato per riciclaggio: stava scappando in Francia

di Redazione

Gli agenti della Polfer di Genova Principe hanno arrestato un uomo di 46 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma a seguito di una condanna a due anni di reclusione per il reato di riciclaggio. L'uomo, domiciliato in un campo nomadi nel comune di Roma, è stato controllato assieme ad alcuni suoi connazionali prima di salire su un treno diretto in Francia. Terminati gli accertamenti, è stato condotto nella Casa Circondariale di Marassi, dove dovrà scontare la pena.